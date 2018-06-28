معيتيق يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، صباح أمس الأربعاء في الكلية الجوية مصراتة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” ستيفاني ويليامز”، واللواء بالأفريكوم” جريج أولسون”، وبحضور أمراء كل من المنطقة الوسطى اللواء “محمد الحداد”، وقوى مكافحة الاٍرهاب اللواء “محمد الزين”، والكلية الجوية مصراتة اللواء “مفتاح عبجة”، ومجموعة من القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية الوسطى، وغرفة إزالة الألغام.

وأكد النائب خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب ورفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود. مشيدا بدعم الولايات المتحدة للملف الاقتصادي واستضافتها للحوار الاقتصادي في تونس، وأكد على استمرار التعاون في هذا المجال بين البلدين الصديقين.

يذكر أن الوفد الأمريكي قد أجرى أيضا لقاء موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة.

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