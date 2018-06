دعوات للتظاهر الجمعة باجدابيا لدعم تسليم الموانئ للوطنية للنفط

المتوسط- محمود محي

دعا ناشطون ومؤسسات المجتمع المدني إلى تظاهرة يوم غد الجمعة بمدينة أجدابيا؛ للمطالبة بدعم قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم الموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وأكد الناشطون عبر بيان لهم بأن هذا القرار سوف يتم من خلاله إرجاع أموال الليبيين إليهم ويبعدها عن حزب الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة والتنظيمات الإرهابية المسيطرة على العاصمة.

