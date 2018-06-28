مديرية أمن مصراته تعلن عن تنفيذ حملة أمنية ومرورية بالمدينة

ليبيا – عقد أمس الثلاثاء اجتماع بمديرية أمن مصراته ضم رؤساء الأقسام و عدد من الجهات الأمنية بالمدينة منها الغرفة العمليات الأمنية المشتركة و قوة الدعم الخاصة والأمن المركزي مصراتة.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق الخطة الأمنية والحملات المرورية و وضبط السيارات التي تتجول بدون لوحات بالإضافة لضبط المطلوبين في قضايا جنائية.

وحذر المجتمعون بأن أي مركبة بدون لوحات سيتم حجزها إلى أن يتم إتمام إجراءاتها و تركيب لوحاتها و سداد قيمة المخالفة من قبل مالكيها.

مديرية أمن مصراتة أكدت على أن الحملة مستمرة وستنطلق حملات مسائية و ليلية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة وفقاً لنص إيجاز صادر عنها بالخصوص .

المرصد – متابعات

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