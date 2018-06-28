مناقشة تفعيل دور رواد الحركة الكشفية بالجفرة

نظم فوج الكشافة والمرشدات بسوكنة حلقة نقاش ومعايدة لقدامى الكشافين بمقر الفوج تركزت محاورها على مناقشة كيفية تفعيل دور رواد الحركة الكشفية من قدامى الكشافين بالجفرة.

وأكد المشاركون فيها من قادة الكشافة في هون وودان وسوكنة وزلة على ضرورة أخذ زمام المبادرة لرواد الحركة والتفاعل والمشاركة الفاعلة لقدامى الكشافين من خلال إلقاء المحاضرات والدروس التثقيفية التوعوية الإرشادية في جميع المناحي الحياتية لمنتسبي الحركة من الشباب الواعد وحثهم على تكثيف العمل الذاتي والانغماس أكثر في الأعمال التطوعية والإبداع.

كما ارتكز النقاش كذلك على مشاركة قدامى الكشافين في كافة الأنشطة والمعسكرات والرحلات التي تنظمها الأفواج في بعض الفترات داخل الجفرة وخارجها.

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