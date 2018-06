المتوسط- محمود محي

عقد، يوم أمس الأربعاء، مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس اجتماعًا برؤساء المراكز والوحدات والنقاط التابعة للفرع.

تناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأعضاء في أداء عملهم، وشدد مدير الفرع ومعاون المدير بضرورة التكثيف من الجولات الميدانية على كافة الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالف.

