المتوسط- محمود محي

شهد مبنى اتحاد الكرة حريقًا على خليفة غضب الجماهير من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والاتحاد يوم الجمعة المقبل، بملعب طرابلس الدولي، بدون حضور الجمهور.

وأسفر هذا الغضب عن موجة من العنف التي انتهت بإشعال النيران في عدد من إطارات السيارات إثر قيامهم بالتظاهر أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق في طرابلس نظرا لاعتراضهم التام على هذا القرار ما أسفرعن إغلاق الطريق المؤيد إلى المدينة الرياضية.

The post حريق بمنبى اتحاد الكرة جراء الغضب من قرار إعادة مباراة نصف نهائي الكأس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية