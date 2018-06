المتوسط – سامر أبو وردة

استكمالا للمآسي التي يعيشها المواطن الليبي من جراء الحروب والإرهاب والانقسام السياسي والأزمات الاقتصادية، تبرز مشكلة ارتفاع نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية.

فبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فقد احتلت ليبيا المرتبة الأولى عالمياً في عدد الوفيات نتيجة حوادث السير، بالنسبة إلى عدد السكان، حيث بلغ عدد القتلى ٣٦٠٦ شخصاً، عام ٢٠١٣، فيما بلغت الخسائر المادية نحو ٢٨ مليون دينار، بحسب الإدارة العامة للمرور والتراخيص.

أرجع الخبراء سبب ارتفاع عدد وفيات حوادث السير إلى عوامل عدة، أهمها الزيادة المستمرة في أعداد السيارات، والسرعة الجنونية أثناء القيادة، فضلاً عن انعدام المواصلات العامة وتهالك الطرق.

وفقا لما قاله مدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص، العميد عبد السلام البركي، فإن التدابير والحلول التي اتخذتها الإدارة قد ساهمت في انخفاض الرقم إلى ٢٩٥٠ قتيلاً، وخسائر تجاوزت الـ ٢٣ مليون دينار، عام ٢٠١٧، لافتاً إلى أن الاهتمام بوسائل النقل العام من شأنه تخفيض عدد الحوادث المرورية لنحو ٦٠٪ من الأرقام الحالية.

بدوره، أشار رئيس مكتب العلاقات العامة والإعلام بإدارة المرور والتراخيص، العقيد عبد الناصر الباقي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إلى أن الإدارة تقوم بعمل محاضرات أسبوعية لطلاب المدارس، لنشر الوعي والثقافة المرورية بينهم، من أجل تقليل أعداد الوفيات نتيجة الأحداث المرورية.

The post ليست الحروب فحسب.. الحوادث المرورية تحصد أرواح الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية