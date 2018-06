صرف الرواتب لتعيينات «2003- 2004» ببلدية الكفرة بدءًا من يوليو

المتوسط- محمود محي

أعلن عميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب عن موافقة لجنة الإفراج عن المرتبات بديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، على صرف مرتبات أصحاب التعيينات لسنة 2003 – 2004، ببلدية الكفرة والبالغ عددهم 7150 اسما .

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة الإفراج عن المرتبات بديوان المحاسبة طرابلس شريف اهليل، بأنه سيتم صرف المرتبات اعتباراً من شهر (يوليو)، القادم لسنة 2018، مشيراً إلى وجود 500 اسم من إجمالي العدد 7150، لديهم أخطاء في الإجراءات، أما في الاسم أو الرقم الوطني وستتم تصحيح أوضاعهم وصرف المرتبات لهم.

