الملف الليبي على طاولة اجتماعات الاتحاد الإفريقي في موريتانيا

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و2 يوليو القادم أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للقمة الإفريقية، التي تنتظم على هوامشها بعض الاجتماعات الهامة من بينها اجتماع حول الملف الليبي.

وقالت مصادر إعلامية موريتانية في الإطار ذاته إن نواكشوط ستستضيف اجتماعات لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية، سيشارك فيها وزراء كل من الجزائر ومصر وتونس، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية، وأفاق حلها.

يذكر أن العديد من الدول الإفريقية تعاني من إشكاليات على مستوى الأمن والاقتصاد وتبحث عن حلول مشتركة لأزماتها، ومن بينها دول عربية دخلت في أوضاع غير مستقرة منذ الإطاحة بأنظمتها السابقة بعد 2011.

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