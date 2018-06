العثور على صور «بن قمو» على هاتف إرهابي في درنة.. ومصادر: لا يزال مختبئًا

المتوسط- محمود محي

عثرت قوات الأمن على صور حديثة لأحد أخطر العناصر الإرهابية أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب أبوسفيان بن قمو، مع بعض من أتباعه وجدت في جهاز هاتف أحد الإرهابيين الذين تم القبض عليهم.

فيما نفت مصادر أمنية الأخبار التي يتم تداولها منذ فترة بشأن القبض على بن قمو، مشيرة إلى استمرار اختباء بن قمو في درنة حسب الصور والمعلومات التي أدلى بها المقبوض عليه.

بن قمو هو سفيان إبراهيم أحمد حمودة بن قمو المعروف بـ”أبو فارس الليبي” هو سجين ليبي سابق في معتقل جوانتانامو، يعد الرأس المدبر لميليشيات “شورى درنة” الإرهابية وقائد ميداني كبير، وولد في 26 يونيو 1959 في درنة وعمل كسائق دبابة في الجيش الليبي، وانضم لاحقًا إلى الجماعة الليبية المقاتلة.

عمل سابقًا في إحدى شركات بن لادن في السودان، ثم انتقل إلى أفغانستان؛ حيث عمل بمعسكرات تدريب تابعة لـ”القاعدة”، والتحق بصفوف حركة “طالبان” وارتبط بعلاقة بممولي أحداث 11 سبتمبر، وعقب الاحتلال الأمريكي لأفغانستان تم اعتقاله ونقله إلى سجن جوانتانامو في 2007 إلى أن تم تسليمه إلى ليبيا.

