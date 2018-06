«الوطنية للنفط» التابعة للمؤقتة تتعهد بتسليم عائدات البترول لـ«مركزي البيضاء»

المتوسط- محمود محي

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة المهندس فرج سعيد الحاسي، أن العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون في أيدٍ أمينة، متعهدًا بإيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي عقده من ميناء السدرة أمس الأربعاء، إلى أن هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف وتحافظ عليها .

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، استلام الموانئ النفطية، تنفيذًا لقرار القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بتسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة.

