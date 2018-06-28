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«الوطنية للنفط» التابعة للمؤقتة تتعهد بتسليم عائدات البترول لـ«مركزي البيضاء»

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط- محمود محي

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة المهندس فرج سعيد الحاسي، أن العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون في أيدٍ أمينة، متعهدًا بإيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي عقده من ميناء السدرة أمس الأربعاء، إلى أن هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف وتحافظ عليها .

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، استلام الموانئ النفطية، تنفيذًا لقرار القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بتسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ya sayd elhays h antum mu’sasa munfasila an mu’sasit frables? la’ni atatbamer ana alsayd san’ Allah kan mani jai min trables li bunghazi yratib fi amour far’ elmouasasa emt’a enafta endkum ! Mish hiki ? O shin imala ili igulo fieh ejma’a hada emta mousasa moazia ma moazia ? Ohoa hata esatlyd eseraj gal “ahne jamajles re’asy dorna atanseeg ben elmousasat emt’a edola ” hoa ma falesh ahne ehkouma fi elga’ emta’ etalvision hadeka elayla , mish himi ? Shin elmushkla ? Zama’ ane fahmy al wahed o steen?zama zayz la zayz

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