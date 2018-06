المتوسط- محمود محي

أيدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس الأربعاء قرار القيادة العامة للجيش الليبي بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية بالحكومة المؤقتة.

وفي بيان لها، وصفت اللجنة القرار بالشجاع مؤكدة بأنه جاء للمحافظة على مقدرات الشعب الليبي من عبث المليشيات ونهبها لعائدات النفط والتسلح بأموال النفط وتهيدها المستمر لأمن الشعب ومقدراته.

وحيت اللجنة في بيناها القوات المسلحة على تضحياتها الجسام من أجل الوطن والمحافظة على قوت الليبيين من عبث العصابات الإرهابية المتطرفين والمرتزقة الأجانب.

The post «الأمن القومي بالنواب»: تسليم الموانئ للمؤقتة يحافظ عليها من عبث الأجانب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية