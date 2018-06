لطلبة الشهادة الثانوية.. طريقة الحصول على أرقام الجلوس وبيانات اللجان

المتوسط- محمود محي

أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني “رمضان الغضوي” طريقة حصول طلبة الشهادة الثانوية على بياناتهم المتعلقة بأماكن لجانهم الامتحانية وأرقام جلوسهم وقيدهم ومقاعدهم داخل اللجان، وذلك من خلال زيارة موقع منظومة عرض قوائم الطلبة المتقدمين للامتحانات على الرابط التالي : http://161.47.21.187/RegistrationList/

وبين “الغضوي “بأنه بإمكان الطالب معرفة بياناته بعد الدخول على الموقع و اختيار اسم المنطقة التابع لها من القائمة المنسدلة “المنطقة ” وتحديد مكتب الخدمات ثم اختيار من القائمة المنسدلة “الصف ” الصف الثالث ثانوي ، ثم اختيار من قائمة “القسم” القسم الذي يدرس فيه (الأدبي أو العلمي)، ومن تم يقوم بالنقر على أسم مدرسته من قائمة “المدرسة” فتظهر له على الفور قائمة بالطلبة المسجلين بنفس المدرسة توضح له رقم القيد، رقم الجلوس، اسم الطالب، صفة القيد، مقر لجنة الامتحانات ومكانها واسمها، بالإضافة إلى رقم المقعد الخاص بكل طالب.

