“سلامة”: أتواصل دوريا مع “حفتر” عكس من سبقني..ونركز على حماية الأرصدة الليبية

المتوسط – سامر أبو وردة قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إن خطة البعثة خلال الفترة المقبلة تركز على حماية الأرصدة الليبية بالخارج وتطبيق وقف عمليات تهريب النفط، وهو أمر يأخذ وقت طويل، بحسب ما ذكر. وأكمل سلامة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، “سنعمل على إعادة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد غياب ٤ سنوات، والتحضير للانتخابات بإصدار القوانين اللازمة لإجرائها، وقد تم تسجيل الناخبين، وكان ناجحا إلى حد كبير” وتابع، “أنا على تواصل مع كل الأطراف والفئات الليبية، وعلى عكس من سبقني، على تواصل مع المشير خليفة حفتر، بصفة دورية”

