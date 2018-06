المتوسط – محمود محي

أفاد شهود عيان بمدينة سبها، إطلاق إطلاق نار من قبل مجموعة ملثمة في حي الثانوية بالمدينة، أسفر عن وفاة صبي عمره 15 عامًا وإصابة 2 مواطنين من قبيلة التبو.

وبين شهود العيان أنه جاري الآن سماع أصوات استخدام أسلحة قوية بالقرب من جزيزة الصحي وخزان الثانوية.

