القمة الأفريقية تناقش الملف الليبي في موريتانيا مطلع يوليو

المتوسط- محمود محي

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و2 يوليو المقبل أعمال الدورة الواحدة والثلاثين للقمة الأفريقية، التي تنتظم على هوامشها بعض الاجتماعات الهامة من بينها اجتماع حول الملف الليبي.

وقالت مصادر إعلامية موريتانية في الإطار ذاته، إن نواكشوط ستستضيف اجتماعات لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية، ويشارك فيها وزراء كل من الجزائر ومصر وتونس، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية، وأفاق حلها.

