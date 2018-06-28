سالفيني: سنمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية

تعهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب طواقم بخفر السواحل المحلي للتصدي للهجرة غير النظامية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

وقال سالفيني، الذي زار طرابلس مؤخرا، في تصريح للصحفيين الأربعاء على هامش مداخلة بمجلس النواب في روما “مساء اليوم (أمس) خلال اجتماع مجلس الوزراء، إذا سمح الوقت، سيتم (إقرار) التبرع بـ12 قوارب دورية إلى ليبيا مع ما يترتب على ذلك من تدريب للطواقم لمواصلة حماية الأرواح في البحر المتوسط”.

ولفت سالفيني إلى أن “إيطاليا دربت 213 ضابطا من خفر السواحل الليبي ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية”.

وفي مداخلته أمام النواب، قال سالفيني “استنادا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تمّ تحديثها في شهر آذار/مارس الماضي، يتواجد في ليبيا 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصّر”.

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