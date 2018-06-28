مسؤولة إيطالية: فرنسا قصفت ليبيا عام 2011 لتحقيق أهداف اقتصادية

حملت زعيمة حزب التحالف الوطني “إخوة إيطاليا” جورجا ميلوني حملت فرنسا مسؤولية تزايد تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا بسبب قصفها للبلاد عام 2011 بهدف تحقيق مصالح اقتصادية.

وقالت المسؤولة الايطالية في مداخلتها بمقر مجلس النواب الأربعاء، إن “فرنسا هي السبب الأول في رسوّ قوارب الهجرة القادمة من ليبيا” وأن “الحلم الكبير لميركل وماكرون هو تحويل إيطاليا إلى مخيم لاجئين كبير في أوروبا”.

وأضافت “لقد توجب علينا تحمل كل نوع من الإهانات من ماكرون ومن فرنسا”، فـ”نحن نفتقر إلى المسؤولية، ساخرون، بل ومثيرون للاشمئزاز أيضا”، مؤكدة أن “فرنسا هي المسؤول الأول عن حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة القادمة من ليبيا “، وذلك ” بسبب قصفها لهذا البلد عام 2011، الذي تم لأجل مصالح اقتصادية فقط “.

وكانت فرنسا أول من شن هجوما عسكريا استهدف الجيش الليبي عام 2011 ليواصل بعد ذلك حلف الناتو قصف مواقع في مختلف المدن الليبية.

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