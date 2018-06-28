التوقعات الجوية اليوم الخميس 28 يونيو على مختلف أنحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد اجواءاً مستقرة ومعتدلة على معظم مناطق ليبيا وفيما يلي التقرير.

مناطق الشمال

تشهد مناطق الشمال اجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة وتكون اكثر اعتدالا علي مدن الجبل الاخضر بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 24 الي 32 درجة مع سماء عامة صافية الي ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة وقد تنشط علي الساحل الشرقي.

مناطق الوسط

ويبقى الطقس في مناطق الوسط مستقراً مع سماء عامة صافية والرياح شمالية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات حرارة معتدلة بحيث تتواصل علي مستويات هذا اليوم وتكون مابين 32 الي 36 درجة.

مناطق الجنوب

يشهد الطقس في مناطق الجنوب تراجع في درجات الحرارة مقارنة بالايام الماضية بحيث تتراوح مابين 35 الي 39 درجة مع سماء صافية الي ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة.

البحر

وتكون حالة البحر على الساحل الغربي سيكون هادي الي خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر ويبقي البحر علي ساحل الخليج والساحل الشرقي خفيف الموج الي قليل الاضطراب خاصة علي الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.50 الي 2.00 متر درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية والرؤية جيدة.

والله اعلم