رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي عضوي النواب عن شحات ودرنة

استقبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة جنوب شحات، عضو مجلس النواب عن مدينة شحات “المنتصر الحاسي”، وعضو مجلس النواب عن مدينة درنة “انتصار شنّيب”.

وبحث “الثني” مع عضوي مجلس النواب عن المدينتين أوضاع مدينة درنة خلال هذه الأيام، والعمل على تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، على يد القوات المسلحة الليبية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة، فقد تطرق الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ورئيس لجنة احتياجات المشروعات بالمنطقة الشرقية المهندس “عوض الدرسي”، إلى عمل لجان الأزمة المنبثقة عن الحكومة بخصوص مدينة درنة، وذلك لتذليل الصعاب أمام سكان المدينة، وتوفير احتياجاتها، وإعادة الحياة الطبيعة لها من جديد خاصة ما تحرر فيها من مناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية