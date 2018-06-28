"تعليم المؤقتة" تسلم امتحانات الشهادات العامة لمناطقها التعليمية

قال رئيس وحد طباعة الأسئلة بالإدارة العامة للامتحانات “أكرم محمد بوربيعة” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” إن الإدارة قد باشرت تسليم وتوزيع امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية بكافة تخصصاتها إلى مكاتب الامتحانات بالمناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

وأضاف “بوربيعة” أن عدد مكاتب الامتحانات التابعة للمناطق التعليمية بالبلديات الذي تم تسليم صناديق مظاريف الامتحانات له قد بلغ (27) مكتب امتحانات وبإجمالي عدد طلاب متقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (38) ألف طالب وطالبة، حيث كان عدد إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية لهذا العام بإجمالي عدد ستة وستين ألفا وأربعمائة وسبع وخمسين ألف طالب وطالبة في كل المناطق التعليمية.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنطلق يوم السبت القادم ومن ثم ستليها انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 14 يوليو المقبل.

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