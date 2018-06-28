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إيطاليا تجدد دعمها لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني “، الأوضاع التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن.

وأوضح مجلس النواب على موقعه الرسمي، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، شمل أيضاً سبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، إضافة إلى آلية الوصول إلى إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية كسبيل لإنهاء الأزمة في البلاد .

من جهته، جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا استعداد بلاده، من خلال الدولة الإيطالية أو الإتحاد الأوروبي، تقديم كافة الدعم لتجاوز هذه الأزمة والعمل على نجاح الانتخابات القادمة في ليبيا .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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