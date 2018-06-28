كاجمان يلتقى السفير الأوكراني في طرابلس

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان أمس الاربعاء مع سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا اميكولا ناهورني العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

اللقاء بحث وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أوجه التعاون في مجال التجارة وأمن الحدود والتأكيد على أهمية العلاقات الليبية الأوكرانية والعمل على تفعيل اللجنة الليبية الأوكرانية المشتركة.

كما تناول المجتمعون أهمية التعامل على المستوى الدولي والتواصل مع الأطر الليبية الأوكرانية المعنية في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والصحية والطيران المدني.

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