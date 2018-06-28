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كاجمان يلتقى السفير الأوكراني في طرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان أمس الاربعاء مع سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا اميكولا ناهورني العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

اللقاء بحث وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أوجه التعاون في مجال التجارة وأمن الحدود والتأكيد على أهمية العلاقات الليبية الأوكرانية والعمل على تفعيل اللجنة الليبية الأوكرانية المشتركة.

كما تناول المجتمعون أهمية التعامل على المستوى الدولي والتواصل مع الأطر الليبية الأوكرانية المعنية في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والصحية والطيران المدني.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • دولة يبدو انها مجكومة من السفراء الاجانب . ماذا يفعلون هؤلاء السفراء مع كل من دب وهب ؟ اليوم السفير الاوكرانى وامس الفرنسى وغدا الامريكى ومن ثم الايطالى ومن بعده مع عميد بلدى وهكذا دواليك . ما الذى يحصل ؟ نحن نعرف ان الاتصال بالسفراء لا يتم الا عن طريق الخارجية ويفترض الاتوجد الا خارجية واحدة فى البلاد……….

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