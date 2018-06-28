تجهيزات لتفعيل الأمن في الجفارة

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف، اجتماعا موسعا مع أعضاء هيئة الشرطة التابعين للمديرية، بعد جولة تفقدية شملت مراكز الشرطة في منطقة “الزهراء والماية والعامرية والناصرية والجليدة” التابعة لأمن الجفارة، للتباحث في سبل تفعيل الأمن في المنطقة.

وافتُتحت خلال جولة الطيف التفقدية وحدة مرور الزهراء التي كانت في مرحلة الصيانة، إضافة إلى تفقد مصرف الجمهورية- فرع الزهراء بعد صيانته وعودته إلى العمل خلال الأيام القادمة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وبدوره، شدد مدير أمن الجفارة على ضرورة التزام عناصر الأمن بالزي الرسمي والتعامل مع المواطنين بشكل حسن، وعدم التهاون مع الخارجين عن القانون.

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