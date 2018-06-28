ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية، بتحمل مسؤلياتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة.

وأكدت الشركة على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء بناء على تعرض خط جارف الغربيات لعميلة سطو وتخريب من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقه جارف وجزء من منطقه القبيبة يوم الثلاثاء الموافق الـ 26 من شهر يونيو.

من جهته، قال رئيس قسم التشغيل بدائرة توزيع الأودية، إن الكوادرالفنية قامت بإرجاع التيار الكهربائي لتغذية مساكن المواطنيين، رغم قلة الامكانيات المتاحة للعمل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا