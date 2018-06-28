مهاجرون من إرتيريا يناشدون مفوضية اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم

قام مجموعة من المهاجرين غير القانونيين من دولة إريتريا من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، بمناشدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم أسوة بباقي المهاجرين من الجنسيات الأخرى.

وأكد المهاجرون في تسجيل مصور، أنهم متواجدون بفرع طرابلس طريق السكة منذ أكثر من ستة أشهر، مبينين أن غيرهم من المهاجرين من الصومال وأثيوبيا يتم إعادتهم إلى دولة ثالثة خلال فترة قصيرة.

هذا وبين المهاجرون وجود محاباة يقوم بها فريق العمل التابع إلى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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