ماذا قال عقيل بشأن الفساد في ملف النفط؟

قدم المحلل السياسي عز الدين عقيل، قراءة تحليلية حول الفساد في ملف النفط وأهمية نقل تبعيته إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وقال عقيل، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن المنتقدين للمسماري تركوا الموضوع الأساسي وركزوا على الثانويات وأضاف “المتحذلقون الفاشلون، وعلى رأسهم معيتيق، ركزوا عبقريتهم …على انتهاز زلة لسان المسماري، أو حتى ضعف ثقافته حيال دور مؤسسه النفط وهو ليس عيبا فيه ولا عار عليه، باعتباره عسكري وراحوا يُنظّرون بإسراف استعراضي مَرضي، حول عراقة المؤسسة وطبيعة دورها، وآلية عملها، ضمن محاولة متعمدة من بعضهم وربما كانت حسنة النيه ( اقول ربما) من بعضهم الآخر لتعريفنا بعلاقة المؤسسة بالدولة و مال النفط” .

وأضاف عقيل أن ذلك يأتي “لحساب هروب الفريقين المخجل من جوهر الموضوع، الذى يخص الجيش الذى يموت وحده بمعارك مكافحة الإرهاب وحقه بميزانية تحفظ كرامته، المحروم منه بفيتو دول خارجية ومدن مارقة والمليشيات والإرهابيين المهيمنين على غرب البلاد، وهو ما كان عليهم مناقشته بدلا ، من غرقهم باستعراض المعلومات العامة المتصلة بهوية المؤسسة، والتي باتت تعلمها حتى “الزمزامات”، بل ويتغنون بها بالأعراس” .

وتابع عقيل “اسمحوا لي أيها المتحذلقون، بتوجيه عنايتكم إلى أن ما كان يحتاج الشعب أن يسمعه منكم، والاطلاع على مقترحاتكم بشأنه، ليس تذكيره بماهية مؤسسة النفط، بل لبيان موقفكم من مركز الموضوع وجوهره، وعصبه، والذي تمثلون انتم أنفسكم،أحد ضحايا ما يفرزه من فساد وعنف وهو ضياع وتحول أموال النفط الذي يحرسه الجيش واستشهد ويستشهد لأجله دون أن ينال منه درهما واحدا فور وصولها بين أيادي الكبير والسراج إلى ميزانيات توزع على مليشيات الطويل والناكوع بل والمرصوص و جويلي والحداد والجضران والبقرة الذين دمروا وما يزالوا يدمرون مقدرات الشعب ويقتلون مواطنيه بأموال النفط عينها”.

ولفت عقيل إلى “انتشار صفقات الفساد الرجيم نتيجة هذا الوضع والتي أكلت 277 مليار دينار، مثلت جزءا حيويا من ثروة الشعب المنكوب، والتي لم ينشر نهبها الفقر فقط، بل والجريمة والإرهاب والعنف ومنعت عواقبها الناس من مجرد استلام أموالهم المسماة على أسمائهم بالبنوك بكرامة، بعيدا عن واقع المهانة الذي يعيشونه اليوم كلما حاولوا سحب بعض من اموالهم، قرين استقطاع مافيات البنوك لنسب منها قبل أن تسلم إليهم وهى مغموسة بالخوف و الذل والهوان”.

وتابع عقيل “أضف إلى هؤلاء تمويل المرتزقه والإرهاب والمليشيات الامنية التي تستلم المليارات في صورة معاشات وميزانيات طوارئ غير تهريب الأموال بالاعتمادات الفاسدة وتهريب البشر والوقود والسلع التي طالب الصديق الكبير الشعب قبوله برفع الدعم لمنع مليشياته الأمنية التي يغدق عليها الأموال من دار الشعب وليس من دار آل الكبير من تهريب السلع المدعومة بأغرب واقع يشهده التاريخ منذ أن غادر أبونا آدم الجنه”.

وأردف “اعلموا أيها الناس وانتم أيها المتحذلقون بأنه لن يكون جيشا أبدا إن عاش على التسول بينما مليشيات الحلبوص وجويلي والحداد والبقرة والمرصوص ومرتزقة تشاد والمليشيات الأمنية المجرمة ومن يختبئ بينهم من خلايا داعش والقاعدة يُخلصوا من أموال النفط نقدا وفورا وبالليبي والدولار”.

وأردف عقيل “لعلكم سمعتم بآخر 20 مليون دولار منحت لكل أمير حرب من أمراء ما يسمى بالمناطق الدفاعية قرين حق أصيل بتحويلها إلى دولارات على السعر الرسمي وقد قاموا فعلا باستغلال هذا الحق ليصبح بجيب كلا منهم 120 مليون دينار بدلا من ال 20 .. ولعل الحسبه واضحه لديكم” .

وقال عقيل “عليه فانه لن يكون جيشا أبدا أن ظل يحرس النفط بالتسول وتحرق أجساد رجاله ومنهم من مات وهو جائع بمدافع مليشيات مجرمة فاسدة وإرهابيه تمولت وتجهزت وملئت بطونها ووقودها وبارودها من أموال النفط الذي تحرسه الضحيه”.

وختم عقيل بالقول “في ظني انه لا صحة بعد صحة هذا القرار وان الليبيين لم يكونوا بحاجة يوما منذ 2011 إلى قرار استراتيجي عظيم كما هم بحاجة إلى هذا القرار بيد أنني كنت أتمنى لو أن منهجيته أخذت طريقة مختلفة كانت ستكون أكثر نفعا وإثمارا” .

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