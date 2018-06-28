اليوم ..انطلاق المؤتمر العام الاول لحركة المستقبل الليبية

تنطلق صباح اليوم بمدينة الحمامات التونسية فعاليات المؤتمر العام الأول لحركة المستقبل الليبية والذي سيقام تحت شعار ” نحو عقد اجتماعي جديد “.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدار يومين أعضاء الحركة المنتسبين لها من مختلف المدن الليبية.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة رؤية الحركة وبرنامجها السياسي وتوجهاتها العامة واختيار هياكلها.

كما ستقام على هامش المؤتمر الندوة الوطنية تحت شعار ” أي مصالحة وطنية نريد؟ ”

وسيتم خلال هذه الندوة التي تتواصل على مدار يومين عدد من المحاور تتضمن التحولات السياسية في العالم وآليات البحث عن الاستقرار السياسي ، وآليات المصالحة في التجارب المقارنة منها التجربة المغربية والجزائرية واللبنانية والتونسية.

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