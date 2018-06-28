إيطاليا تعد بتسليم ليبيا 12 قاربا لمكافحة الهجرة

قال نائب رئيس وزراء إيطاليا، “ماتيو سالفيني” إن بلاده ستقدم 12 قارب دورية إلى ليبيا مع تدريب طواقم خفر السواحل الليبية؛ للتصدي للهجرة غير القانونية.

ولفت سالفيني، في تصريح لـ”آكي” الإيطالية للأنباء، الأربعاء، إلى أن بلاده درّبت 213 ضابطا من خفر السواحل الليبي مع إمكانية تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية.

وأشار سالفيني الى وجود 662 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا، 91% منهم ذكور، و10% من القُصّر، استنادا إلى آخر بيانات للمنظمة الدولية للهجرة في، مارس المنصرم.

وفي سياق ذي صلة قالت الوكالة إن وزيرة الدفاع الإيطالية “إليزابيتا ترينتا ” ستزور ليبيا في يوليو المقبل؛ لعقد اجتماعات مع المسؤولين الليبيين؛ لنقاش قضايا الأمن، وبناء القدرات، ومكافحة الاتجار بالبشر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق، الاثنين المنصرم، مع وزير الداخلية ماتيو سالفيني على وضع صيغة شاملة؛ لمواجهة ظاهرة الهجرة، وشبكات الاتجار بالبشر.

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