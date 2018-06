الاتحاد الأوروبي: لا بيع أو شراء للنفط الليبي خارج «الوطنية لنفط الوفاق»

المتوسط- عبدالله عسكر

أكد الاتحاد الأوروبي معارضته أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها الشركة الوطنية الليبية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره منذ قليل، «إنه وبقية المجتمع الدولي يعارض باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها الشركة الوطنية الليبية للنفط، كما هو واضح في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشان النفط الليبي».

وأضاف «أنه ينبغي أن تظل الهياكل الأساسية للنفط وإنتاجها وتصديرها تحت السيطرة الحصرية للشؤون العراقية، مع نقل جميع عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي».

وعبر عن عدم قبوله أي محاولات لتصدير النفط لكيانات غير شركة نفط الشمال العراقية الشرعية، قائلا: «إن البيانات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية لكي توافق عليها كيانات أخرى غير شركة نفط الشمال العراقية الشرعية غير مقبولة وتنتهك قرارات مجلس الأمن».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب أي عمل غير قانوني قد يعرض صناعة النفط للبلد للخطر، مشيرا إلى أنه سيواصل إلى جانب الدول الأعضاء فيه مواجهة اي محاولة لتجارة النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا.

