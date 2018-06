عميد بلدية بنغازي يبحث مع السفيرة الفرنسية أوضاع الهلال النفطي

المتوسط:

عقد عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كرومي، خلال زيارتها للمدينة، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وآخر تطورات أوضاع الهلال النفطي.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون بين السفارة الفرنسية وبلدية بنغازي وتخصيص 800 ألف يورو من قبل الحكومة الفرنسية لإزالة الألغام في المدينة، خاصة في منطقة وسط البلاد وجامعة قاريونس.

ومن جهتها، أكدت “كرومي”، أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، للخروج من الأزمة الراهنة.

