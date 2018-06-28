معيتيق يبحث مع وفد أمريكي رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مع السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واللواء بقيادة الأفريكوم الأمريكية غريغ أولسون، رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود.

وأكد معيتيق، خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، أهمية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ورفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود، وفق ما ذكرت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وأشاد معيتيق، بدعم الولايات المتحدة للملف الاقتصادي واستضافتها للحوار الاقتصادي في تونس، مؤكدًا استمرار التعاون في هذا المجال بين البلدين الصديقين، فيما أجرى الوفد الأمريكي لقاء موسعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة.

وعقد اللقاء في الكلية الجوية بمصراتة، حضره آمرو المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وقوى مكافحة الاٍرهاب اللواء محمد الزين، والكلية الجوية مصراتة اللواء مفتاح عبجة، ومجموعة من القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية الوسطى، وغرفة إزالة الألغام.

وصدر بيانا عن السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عقب زيارتها إلى مدينة مصراتة رفقة اللواء غريغ أولسون من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، وصفت فيه اجتماعاتها مع القيادة السياسية والعسكرية بالمدينة بـ”المثمرة”.

ووفقا لبيان السفيرة الأمريكية لدى ليبيا، فقد جددت حكومة الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد، متطلعة إلى خبرات مدينة مصراتة في التجارة وريادة الأعمال لدعم هذا الجهد، باعتبار مصراتة قوّة اقتصادية ليبية.

وقال وليامز، إن زيارتهم اليوم إلى مصراتة توضح استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني والمصالحة السياسية الوطنية في ليبيا، مؤكدا أنّ لمصراتة دور حاسم تلعبه في العملية السياسية، حاثا جميع الليبيين في الشرق والغرب والجنوب على توحيد الصفوف في جهد مشترك لضمان أمنهم وازدهارهم المتبادل.

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