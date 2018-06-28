سلامة يبحث مع معيتيق التطورات في ليبيا

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة في طرابلس مع نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجانبان بحثا آخر التطورات في ليبيا.

وكان سلامة أكد أن “حفظ الحدود الليبية البرية والبحرية ليس أمرا سهلا، مضيفا علينا أن نعمل على منع الدخول غير الشرعي إلى الأراضي الليبية ومنع التهريب، خصوصا تهريب المهاجرين، والمحروقات والسلاح”.

وقال علينا أن “نعمل معا، كسلطات ليبية ومجتمع دولي، لتخفيف حدة التدخلات في البلاد والحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا، وأن نتساعد حتى نتوصل إلى دستور توافقي ونعزز شرعية المؤسسات ونوحدها”.

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