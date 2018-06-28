وليامز: اجتماعاتنا بمصراتة مثمرة، وستلعب المدينة دورا حاسما في العملية السياسية

وصفت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، اجتماعها مع القيادة السياسية والعسكرية بمدينة مصراتة بـ”المثمرة”، مؤكدا أنّ مصراتة تلعب دورا حاسما في العملية السياسية.

وجاءت هذه التصريحات لوليامز في بيانها صدر عنها بعد ختام زيارتها رفقة اللواء غريغ أولسون من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” إلى مدينة مصراتة أمس الأربعاء.

وقالت وليامز، إن زيارتهم اليوم إلى مصراتة توضح استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني والمصالحة السياسية الوطنية في ليبيا، حاثا جميع الليبيين في الشرق والغرب والجنوب على توحيد الصفوف في جهد مشترك لضمان أمنهم وازدهارهم المتبادل.

وشددت وليامز، على دعم حكومة الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد، متطلعة إلى خبرات مدينة مصراتة في التجارة وريادة الأعمال لدعم هذا الجهد، باعتبار مصراتة قوّة اقتصادية ليبية، حسب قولها.

وجددت وليامز، دعم بلادها أيضا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الذي يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة ومساعدة الليبيين للاستعداد لانتخابات موثوقة وآمنة، مشيدة بمحادثات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي استضافتها حكومة مصر، والتي تضم ممثلين عسكريين من مصراتة.

وأكد، الوفد الأمريكي خلال الاجتماع الذي عقده بمصراتة، دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة تخدم الشعب الليبي، مرحبين بالحوار الليبي الجاري حول كيفية كسر الجمود السياسي الحالي في إطار الاتفاق السياسي الليبي، حيث تعمل ليبيا والمجتمع الدولي من أجل تمهيد الطريق للانتخابات.

ودعت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا، جميع الليبيين إلى تفادي المزيد من الصراع، رافضة أي جهود تهدف للسيطرة على الأرض أو تغيير الوضع على الأرض بالقوة، وشجبت بشدّة أيّ محاولات لتهديد القادة السياسيين الليبيين أو تخويفهم، داعية إلى التهدئة والعودة إلى الحوار، مؤكدة مواصلة دعم كلّ الأصوات الليبية المعتدلة التي تدعو إلى حلّ سلمي للنزاع والمصالحة الشاملة، وفقا للبيان.

وأشار بيان ستيفاني وليامز، إلى أن أمريكا تقدم المساعدة إلى ليبيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإصلاح البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وبناء الاقتصاد، وبالتعاون مع حكومتي بريطانيا وألمانيا لتعزيز القدرة الليبية على إزالة الألغام والمتفجّرات والعبوات الناسفة.

وأكدت وليامز، على عمل الولايات المتحدة عن كثب مع ليبيا لتوسيع قدرتها على مكافحة الإرهاب، وتعزيز مؤسساتها في مجال العدالة الجنائية وأمن الحدود، والوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة ليبيا على تدريب قوات مسلّحة مهنيّة في الوقت الذي نعزّز فيه التعاون بشأن أهدافنا الأمنية الإقليمية المشتركة.

وقد عقد السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز رفقة اللواء بقيادة “أفريكوم” الأمريكية غريغ أولسون، هذا الاجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأعضاء مجلس النواب فتحي باشا أغا ومحمد الرعيض ومحمّد حنيش، وعضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعمر بوليفة، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد حداد، وآمر وحدة مكافحة الإرهاب اللواء محمّد الزين، وآمر الكلية الجوية مصراتة العميد مفتاح عجبة.

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