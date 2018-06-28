ماذا قال المنصوري بشأن مشروع الدستور ؟

أكد عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ضو المنصوري أن الإعلان الدستوري حدد الإطار القانوني لمهام مجلس النواب بنصه في الفقرة(12) من التعديل الدستوري السابع الصادر في 11-مارس-2014م على انه (بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء بنعم أو لا خلال ثلاثين يوماً من اعتماده).

وقال المنصوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ” بمقتضى ذلك فان عرض مشروع الدستور على الشعب الليبي يكون حزمة واحدة وحساب الأصوات التي وافقت على مشروع الدستور يكون من مجموع المصوتين على الدستور سواء بنعم أو لا ، حيث اشترط الإعلان الدستوري أن يحظى مشروع الدستور للموافقة عليه ثلثي المقترعين، بنصه في البند الثاني من الفقرة (12)من المادة (30) فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره”.

وأضاف “يفهم من هذا النص أنه لغرض إجراء الاستفتاء لابد أن تكون ليبيا دائرة واحدة حتى يتسنى حساب إجمالي المقترعين المصوتين ولا يمكن القول بضرورة أن يتم إقرار مشروع الدستور على ثلاث دوائر لكي يحظى المشروع بالموافقة في كل إقليم لأن ذلك مخالفاً للإعلان الدستوري، ولا مثيل له في التجارب المقارنة وآخرها الاستفتاء في تركيا لتحويلها إلى النظام الرئاسي بدلاً من النيابي حيث اعتبرت تركيا كلها دائرة واحدة، وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي حيث أجرى الاستفتاء للشعب البريطاني دائرة واحدة، ذلك انه لتطبيق ضرورة أن يحظى المشروع بالقبول في الأقاليم الثلاثة سيصطدم عملياً بصعوبة إجراء الاستفتاء، فلو رفض أحد الأقاليم المشروع، هل يعنى إعادته إلى الهيئة للاستجابة إلى طلبات الإقليم الرافض وعند عرضه للمرة الثانية يرفضه إقليم أخر وهكذا” وزاد: “أن هذا الاتجاه مخالفً للإعلان الدستوري قولاً واحداً”.

وأردف “أما فيما يتعلق بنقاش مجلس النواب لبعض مواد مشروع الدستور فإن مهمة إعداد مشروع الدستور أوكله الإعلان الدستوري للهيئة وحدها، ودعمته المحكمة العليا بأحكام قطعية وباتة بأن الهيئة لها وحدها القيام بإعداد مشروع دستور دائم للبلاد دون التدخل في محتويات المشروع لأية جهة بما في ذلك مجلس النواب لأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كان من الشعب وما تنتهي إليه من صياغة المشروع الدستور يعرض على الشعب الليبي لقبوله أو رفضه بدون وصاية من أي جسم سياسي”.

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