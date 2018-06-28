السعيدي يكشف الأوضاع العسكرية والمعيشية بالجنوب

قال عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ بالجنوب علي السعيدي أن “الجنوب يشهد حالة من الهدوء مبينا أن الأماكن العسكرية الحيوية تحت سيطرة المليشيات التي تضم عناصر ليبية ومرتزقة من مختلف الدول” وفق تعبيره.

وقال السعيدي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “قوات الجيش كانت منشغلة بتحرير الموانئ النفطية ودرنة وبعد ان تفرغ منهم ستتوجه إلى الجنوب”.

وبشأن الأوضاع المعيشية قال السعيدي أن “الجنوب يعاني من شح السيولة المالية بالإضافة إلى نقط المحروقات وغاز الطهي موضحا أن سعر اسطوانة الغاز وصل إلى 70 دينار”.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن فلول تنظيم “داعش” الذين هزموا في سرت نهاية 2016 انتقلوا إلى جنوب ليبيا ويدفع هذا التهديد الإرهابي القوى الدولية إلى التمركز في المنطقة بالإضافة إلى العصابات المنحدرة من مختلف الدول.

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