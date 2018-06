تشكيل غرفة أمنية مشتركة ببلدية يفرن لتأمينها بالكامل

المتوسط:

عقد مكتب الأمن المركزي يفرن، اجتماعا أمنيا موسعا، ضم كلا من مكتب الأمن المركزي يفرن مع المجلس البلدي ومديرية أمن يفرن، في إطار التعاون المشترك والتشاور والتنسيق ﻹنشاء غرفه أمنيه مشتركة لتأمين بلدية يفرن وجميع مداخلها والأهداف والمرافق الحيوية بالمدينة

وبحسب بيان لوزارة داخلية حكومة الوفاق، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية التنسيق المشترك بين جميع الأجهزة الأمنية بالمدينة للتعاون في الحفاظ على الأمن داخل المنطقة وتشكيل غرفة أمنية مشتركة بين جميع الأجهزة الأمنية بها للحفاظ على الأمن بإقامة البوابات الأمنية والمتركزات وتفعيل الدوريات داخل المدينة.

