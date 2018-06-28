بالصور | سفيان بن قمو يظهر مجدداً فى درنة على قيد الحياة

ليبيا – نشرت الكتيبة 101 التابعة للقيادة العامة صوراً تثبت وجود الإرهابي القيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمو داخل المدينة .

وبينت الصور التي نشرتها الكتيبة مساء الاربعاء بن قمو رفقة عدد آخر من عناصر تنظيم القاعدة وهم جالسين فى إستراحة بعد إحدى المعارك .

كما أظهرت الصور بن قمو وقد قام بتغيير شكله جذرياً عبر تغيير لون لحيته وشعره من الاحمر الناري الفاقع الى اللون الاسود الداكن .

ويكنى سفيان ابراهيم احمد قومو الحصادي بـ ” فارس الليبي ” ويعد أحد أهم منظري التيار الجهادي فى البلاد عامة ودرنة خاصة منذ القرن الماضي وساهم فى نشأة التنظيمات الجهادية المتطرفة فى مدينته منذ 2011 .

المرصد – متابعات

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