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بالصور | سفيان بن قمو يظهر مجدداً فى درنة على قيد الحياة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نشرت الكتيبة 101 التابعة للقيادة العامة صوراً تثبت وجود الإرهابي القيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمو داخل المدينة .

وبينت الصور التي نشرتها الكتيبة مساء الاربعاء بن قمو رفقة عدد آخر من عناصر تنظيم القاعدة وهم جالسين فى إستراحة بعد إحدى المعارك .

كما أظهرت الصور بن قمو وقد قام بتغيير شكله جذرياً عبر تغيير لون لحيته وشعره من الاحمر الناري الفاقع الى اللون الاسود الداكن .

ويكنى سفيان ابراهيم احمد قومو الحصادي بـ ” فارس الليبي ” ويعد أحد أهم منظري التيار الجهادي فى البلاد عامة ودرنة خاصة منذ القرن الماضي وساهم فى نشأة التنظيمات الجهادية المتطرفة فى مدينته منذ 2011 .

المرصد – متابعات

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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