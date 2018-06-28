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ممثل مركز الحوار الإنساني يثمن حرص المبعوث الأممي على حضور جلسات الملتقى الوطني الليبي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمن ممثل مركز الحوار الإنساني أمية صديق في ختام جلسة الملتقى الوطني الليبي في مدينة طبرق يوم أمس حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وحرصه على نقل آراء الليبيين في كيفية الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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