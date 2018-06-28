ممثل مركز الحوار الإنساني يثمن حرص المبعوث الأممي على حضور جلسات الملتقى الوطني الليبي

ثمن ممثل مركز الحوار الإنساني أمية صديق في ختام جلسة الملتقى الوطني الليبي في مدينة طبرق يوم أمس حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وحرصه على نقل آراء الليبيين في كيفية الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.
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قناة ليبيا
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