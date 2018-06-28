الرجمة | حفتر يبحث نتائج لقاء باريس مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا

ليبيا – إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ، الخميس ، بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي .

وبحسب إيجاز مقتضب صادر عن مكتب إعلام القيادة فقد استقبل حفتر كورمي بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة جنوبي بنغازي .

وقالت القيادة العامة ان كرومي والوفد الرفيع المرافق لها

ناقشوا مع حفتر نتائج مؤتمر باريس وعدد من المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء عقب بيان رباعي صادر امس الاربعاء وشاركت فيه فرنسا يطالب القيادة العامة بتسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق .

المرصد – متابعات

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