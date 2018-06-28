نائب عن درنة يكشف حجم الأضرار بالمدينة

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة درنة خير الله التركاوي أن عملية تحرير المدينة لم تحدث أضرار بالمدينة حتى الآن باستثناء منطقة القلعة الواقعه بين شيحا الشرقية والمغار حيث كانت الجماعات الإرهابية تتحصن في المنطقة.

وقال التركاوي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “غالبية المدينة تحررت مشيرا الى اندلاع مناوشات متقطعة بين الجيش والجماعات الإرهابية وسط المدينة يسمع دويها المواطنون في المدينة”.

وأشار التركاوي إلى أن “مصرفي الجمهورية والوحدة فتحوا أبوابهم أمام العملاء تمهيدا لبدء عودة الحياة إلى المدينة”.

وكان الناطق باسم المجلس البلدي درنة أكد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية خلف مسجد الرشيد وسط درنة حيث تتواجد بقايا الجماعات الإرهابية التي تم دحرها من غالبية أحياء المدينة.

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