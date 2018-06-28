خارجية الوفاق ترحب ببيان الدول الأربع بشأن الموانئ

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الخميس، بالبيان الصادر عن حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعربت فيه عن رفضها لنقل إدارة الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية الموازية.

ودعت الخارجية، في بيان على صفحتها الرسمية، إلى نزع فتيل الأزمة قبل أن تتسع أو تتعقد، واحترام مخرجات اتفاق باريس، والاتجاه فورا نحو الاستحقاق الدستوري والانتخابي.

وأوضح البيان أن حكومة الوفاق أكدت أن الإجراء الذي اتخذته قوات الكرامة لا يخدم مصلحة الليبيين بل يزيد الأزمة تعقيدا، وطلبت بأن تتراجع الجهات غير المخولة عن قرارها “غير الشرعي”، وتُبعد ثروة الليبيين عن دائرة الصراع بمختلف أشكاله.

يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا أعربت، في بيان صادر عنها الأربعاء، عن رفضها لإعلان نقل إدارة حقول ومنشآت الهلال النفطي إلى كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

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