خارجية الوفاق عن قرار تسليم الموانئ النفطية للمؤقتة : جهة غير مخولة أصدرت قرار غير شرعي

ليبيا – أعربت وزارة خارجية الوفاق اليوم الخميس عن ترحيبها بالبيان الذي أصدرته حكومات كل من”فرنسا و إيطاليا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية ” إزاء الإعلان عن نقل حقول و منشآت النفط في رأس لانوف و السدرة إلى الحكومة المؤقتة التي طالبت جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية و الإنسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط .

الوزارة طالبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بما وصفتها بـ ” الجهات غير المخولة ” بالتتراجع عن قرارها غير الشرعي وإخراج ثروة الليبيين من دائرة الصراع بمختلف أشكاله لتظل هذه الثروة تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني وفقا للاتفاق السياسي و لقرارات مجلس الأمن الدولي .

ودعا البيان إلى نزع فتيل الأزمة قبل أن تتسع أو تتعقد وإحترام مخرجات لقاء باريس والإتجاه فوراً نحو الإستحقاق الدستوري والإنتخابي كونه المسار الوحيد الذي يقود لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تحترم الإختلاف والتنوع الثقافي التي تجسد آمال الشعب.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني منذ البداية حرصت على التوزيع العادل للثروة بطريقة متوازنة دون تهميش أو إقصاء أو إهمال وكان العائق دائما هو الإنقسام ووجود أجسام موازية مطالبةً بالعمل الفوري على إنهاء التعامل معها وتوحيد كافة مؤسسات الدولة.

المرصد – متابعات

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