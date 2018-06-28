سالفيني يتعهد بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب طواقم بخفر السواحل المحلي

تعهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بمنح السلطات الليبية اثني عشر قاربا بحريا وبتدريب طواقم بخفر السواحل المحلي للتصدي للهجرة غير القانونية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

ونقلت وكالة اكي الايطالية عن سالفيني، قوله في تصريح أمس على هامش مداخلة بمجلس النواب في روما خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن إيطاليا دربت مئتين وثلاثة عشر ضابطا من خفر السواحل الليبي، مشيرا إلى إمكانية تدريب ثلاثمئة آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية.

وفي مداخلته أمام النواب، قال سالفيني إنه استنادا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة، يتواجد في ليبيا ستمئة واثنان وستون ألف مهاجر.

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