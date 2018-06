المتوسط

قالت مصادر عسكرية مسؤولة لـ«المتوسط» إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أصدر قرارا بتعيين ‏اللواء المبروك ابراهيم سحبان، ‏رئيسا لرئاسة اركان القوات البرية.

‏

