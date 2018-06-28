بحث سبل التعاون بين الهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر

بحث رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي المفوض مرعي الدرسي في مدينة بنغازي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ليبيا كارل ماتلي عددا من الأمور المتعلقة بالأزمات الإنسانية التي تشهدها بعض المدن الليبية، وما تحتاجه من مساعدات طارئة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش إن هذه الزيارة تأتي لتعزيز دور الشراكة والتعاون بين الهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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