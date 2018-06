القبض على «دامونة» وسط مصراتة وحالة توتر أمني في المدينة

المتوسط:

كشف مصدر أمني مسؤول من مصراتة في تصريح لـ«لمتوسط»، عن إلقاء القبض على “محمد دامونة ” مسؤول الحرس الرئاسي السابق لرئيس وزراء حكومة الإنقاذ الأسبق ” خليفة الغويل ” من قبل قوة العمليات الأمنية المشتركة في مدينة مصراتة.

وأوضح ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح هويته لأنه غير مخول بإعطاء تصريحات بصفته لوسائل الاعلام، أن دامونة تعرض للإصابة اثناء القبض عليه وسط مصراتة من قبل القوة الأمنية، كما أوضح في ذات السياق أن المدينة تشهد حالة توتر أمني على خلفية عملية القبض التي يفصح عن اسبابها ودوافعها في هذا التوقيت.

