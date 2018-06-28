مستشفى الزاوية التعليمي ينظم المهرجان الخامس لتكريم المتبرعين بالدم

نظم مستشفى الزاوية التعليمي، أمس، المهرجان الخامس لتكريم المتبرعين بالدم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم .

وجاءت الاحتفالية التي حملت شعار – قطرة من دمك تنقذ حياة وتزرع الأمل، بالتعاون مع قسم التحاليل ومصرف الدم بالزاوية، وبرعاية مصحة نواة المستقبل، في إطار المناشط التي يرعاها المستشفى .

وتم في الاحتفالية تكريم العناصر الطبية بالمختبر الطبي، ومصرف الدم، وأسر المتبرعين المداومين على التبرع، الذين انتقلوا إلى رحمة الله .

كما صاحبت الاحتفالية حملة للتبرع بالدم، وعرض بعض الصور، والمناشط التي أشرف عليها مصرف الدم بمستشفى الزاوية التعليمي .

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