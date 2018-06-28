وزير داخلية الوفاق يلتقي عددا من الضابطات

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم الخميس بعدد من ضابطات الشرطة لبحث الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان “الوزير اصدر تعليماته لإدارة التدريب والعلاقات العامة والشؤون الإدارية للاهتمام بالضابطات وتشكيل طليعة أمنيه قادرة علي الارتقاء بهذه الوظيفة السامية, ولما لها من دور في الإدارات التي لها علاقة بخدمات المواطنين، كالمرور والسجل المدني ومكافحة التسول، إلى جانب رعاية الأحداث ومؤسسات الإصلاح والتأهيل النسائية ودورهم المهم في مراكز الشرطة”.

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