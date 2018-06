اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الأعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن السراج بحث مع أعضاء الفريق برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء بالمستشفيات الليبية المتخصصة وتدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة.

وأكد السراج خلال الاجتماع على أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، وأعرب عن دعمه لبرامج توطين العلاج بصيغ مختلفة من بينها قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل وتدريب الطواقم الطبية.

ويقوم الفريق بزيارة ليبيا وفقاً للتنسيق بين المستشفى الجامعي بولاية ماسوستش، والجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني، وهي زيارة أولية لمعاينة المستشفيات وتوقيع اتفاقية تحدد برنامج العمل.

The post “السراج” يبحث مع “فريق طبي أمريكي” برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية